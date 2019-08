Koeman: "Ihattaren kan in september helemaal niet voor Marokko spelen"

Ronald Koeman heeft zijn verbazing uitgesproken over de beslissing van Marokko om Mohamed Ihattaren op te roepen voor de komende interlandperiode.

Volgens de bondscoach van Oranje, die het zeventienjarige talent van graag voor Nederland ziet kiezen, mag Ihattaren momenteel niet voor Marokko uitkomen.

"Dat kan helemaal niet, omdat hij 'voetbal-Nederlander' is", zegt Koeman in Studio Voetbal , doelend op het feit dat Ihattaren jeugdinternational voor Oranje is. "Als hij wil kiezen voor Marokko, dan moet hij een heel traject in. Hij moet dat officieel aanvragen. Hoe dat allemaal loopt weet ik ook niet, maar kiest hij voor Marokko, gaat hij een traject in met vergunningen en noem alles maar op. Hij kan nu in september helemaal niet voor Marokko spelen."

Lees beneden verder

Koeman vond het te vroeg om Ihattaren al bij Oranje te halen. "Het is wel een speler die nu pas twee keer heeft gespeeld", aldus de keuzeheer, die wel met de PSV'er heeft gesproken. "We hebben in ieder geval de interesse aan hem getoond en gezegd dat wij in hem een toekomstige -speler zien. Maar de speler zelf en zijn familie gaan uiteindelijk bepalen. Daar kunnen wij verder niets aan doen. Ik zou heel graag een streep zetten en zeggen: vanaf nu ben je speler van Nederland of Marokko. Maar dat kún je niet."

De mogelijkheden van Koeman zijn beperkt, zo stelt hij. "Als Marokko 100.000 euro betaalt... Of dat zou gebeuren? Dat weet ik niet." De oefenmeester vindt wel dat er voor hem een rol is weggelegd in situaties waarin spelers een keuze moeten maken.

"Ik vind ook dat je achteraf niet moet zeggen van: 'Had ik maar toen contact gelegd, of had ik toen maar de speler gesproken.' Dit is wat binnen onze mogelijkheden ligt, en dat doe ik. Maar ik denk dat er van de tien spelers die nu komen misschien meer zijn die voor Marokko of Turkije kiezen dan voor Nederland."