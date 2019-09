Koeman hoort afmelding voor belangrijke kwalificatiewedstrijden

Stefan de Vrij is niet beschikbaar voor de EK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal tegen Duitsland en Estland.

Dat meldt de KNVB via de officiële kanalen. De verdediger van heeft zich geblesseerd afgemeld bij bondscoach Ronald Koeman. Koeman roept geen vervanger op, zodat de selectie uit 23 spelers bestaat, aldus de voetbalbond.

Het verzamelt maandag 2 september in Zeist voor de ontmoetingen met Duitsland en Estland. Donderdag 5 september vliegt de ploeg naar Hamburg, waar een dag later vanaf 20.45 uur in het Volksparkstadion de wedstrijd tegen Duitsland op het programma staat.

Oranje vervolgt de EK-kwalificatiereeks op maandag 9 september tegen Estland. De aftrap in het Lilleküla Stadion in Tallinn is om 21:45 uur (20:45 uur Nederlandse tijd).

Selectie Oranje:

Doel: Jasper Cillessen ( ), Kenneth Vermeer ( ), Jeroen Zoet ( )

Lees beneden verder

Verdediging: Patrick van Aanholt ( ), Nathan Aké ( ), Daley Blind ( ), Virgil van Dijk ( ), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt ( ), Joël Veltman (Ajax)

Middenveld: Frenkie de Jong ( ), Davy Pröpper ( ), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman ( ), Tonny Vilhena (Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanval: Ryan Babel ( ), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay ( ), Luuk de Jong ( ), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax).