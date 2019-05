Koeman: "Hij is samen met Piqué de beste verdediger ter wereld"

Ronald Koeman blikt tegenover Marca vooruit op de finale van de Copa del Rey tussen Barcelona en Valencia, twee van zijn voormalige werkgevers.

veroverde onlangs de 26ste landstitel en kan het seizoen zaterdag nog meer glans geven door de Spaanse beker in de wacht te slepen.



Koeman stond elf jaar geleden met de in zijn handen, maar hij werd enige tijd later uit zijn functie ontheven. In en omstreken wordt met enige regelmaat gesproken over de 'vloek van Koeman', want sinds 2008 is de prijzenkast niet meer aangevuld. "Het was toen al een onrustige club met de nodige trainerswisselingen. Daarom is er de laatste jaren ook zo weinig succes geweest. Gelukkig hebben ze nu een ervaren trainer (Marcelino, red.) die rust predikt. Dat heeft duidelijk invloed op de prestaties op het veld."



"Het was gewoon geen goed huwelijk", zegt de bondscoach van het over zijn kortstondige dienstverband in het Mestalla. "De verwachtingen waren hooggespannen, maar helaas waren de resultaten niet om over naar huis te schrijven. Ik wil er liever niet te lang op terugkijken, het is nou eenmaal zo gelopen. Het was niet alleen maar negatief, want ik heb er ook een hoop van geleerd. Elke trainer gaat weleens door zo'n fase in zijn loopbaan."



Koeman werkte enige jaren later bij samen met Virgil van Dijk en maakte de opmars van de verdediger van dichtbij mee. "Op dit moment is hij samen met Gerard Piqué de beste centrale verdediger ter wereld." Bij Oranje is hij getuige van de stormachtige ontwikkeling van Matthijs de Ligt. "Hij heeft een geweldig seizoen achter de rug, en dat allemaal op slechts negentienjarige leeftijd. De halve finale van de bereiken is niet niks. Het zelfvertrouwen waarmee hij speelt, dat is echt ongelooflijk knap. De prestaties van zijn erg goed voor het Nederlandse voetbal. Ze hebben een goede mix van jonge talenten en ervaren spelers zoals Daley Blind en Dusan Tadic. Het is een indrukwekkend seizoen geweest."



Voor Koeman is het begrijpelijk dat Jasper Cillessen na dit seizoen van club wisselt. Van de bank van Barcelona naar een basisplaats bij het geïnteresseerde is wat hem betreft niet een stap terug. "Hij is een goede doelman die gewoon wekelijks moet spelen. Het grootste probleem is dat zijn concurrent (Marc-André ter Stegen, red.) ook over erg veel kwaliteiten beschikt. Daarom snap ik dat hij nadenkt over een transfer."