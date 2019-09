Koeman: "Hij heeft natuurlijk best wel een rare move gemaakt"

Bondscoach Ronald Koeman was na afloop van het EK-kwalficatieduel tegen Estland (0-4 zege) tevreden over zijn elftal.

Oranje had het in de eerste helft nog lastig tegen de verdedigend ingestelde Esten, maar namen na rust ruim afstand. Grote man aan de kant van Nederland was Ryan Babel, die de eerste twee doelpunten maakte.

Babel heeft onder Koeman zijn comeback gemaakt in Oranje. "Of hij in de vergetelheid was geraakt? Misschien is hij niet geselecteerd door andere coaches. Dat zou ook kunnen", aldus de keuzeheer bij de NOS. Babel speelde de afgelopen jaren voor diverse clubs, waaronder Al-Ain, en . "Hij heeft natuurlijk best wel een rare move gemaakt met een aantal clubs. Die lijst is lang, maar ik ken Ryan als een geweldige professional."

Koeman vond het veel te vroeg om Babel al af te schrijven. "Hij is 32, dat wil nog niet zeggen dat het over is. Hij bewijst met name in deze week dat-ie nog steeds het verschil kan maken. Dat was tegen Duitsland en vandaag ook weer met de eerste twee goals." Nederland had in Tallinn heel weinig te duchten van Estland. "Maar je verveelt je nooit, omdat het voetbal is, omdat het je elftal is. Er zijn altijd situaties waarin je denkt van: dat moet anders."

Oranje was niet bij de afgelopen twee eindtoernooien, maar voor Koeman is de overwinning van maandagavond een vanzelfsprekendheid. "Ik vind het aan de ene kant ook normaal dat je hier met 0-4 wint. Ik denk ook dat Estland minder is dan Estland misschien in het verleden is geweest. Hun beste speler (Konstantin Vassiljev, red.) deed niet mee, maar waarschijnlijk kan hij geen twee wedstrijden in drie dagen spelen. Maar je moet wel de discipline op kunnen brengen om je taak uit te voeren, alles te doen wat je normaal doet."

Nederland bevond zich voorafgaand aan de duels met Duitsland en Estland in een lastige situatie, maar heeft zich met twee overwinningen uit de problemen gevoetbald. "Anders had je met name in puntenaantal moeten terugvechten", zegt Koeman daarover. "We moeten het doen bij Noord Ierland-thuis, dat is de volgende. Daar kun je bijna een definitieve stap mee maken. Dat Duitsland en wij bovenaan eindigen was de verwachting, dat zou ook wel meer dan terecht zijn."