Koeman: "Het is de eerste keer dat ik Ajax met angst zag spelen"

Ronald Koeman was woensdagavond aandachtig toeschouwer bij het duel tussen Ajax en Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League.

Hij zag zijn Oranje-internationals Matthijs de Ligt, Daley Blind, Donny van de Beek en Frenkie de Jong vlak voor tijd met 2-3 ten onder gaan. In gesprek met De Telegraaf laat de bondscoach van het weten dat hij de ploeg van trainer Erik ten Hag na rust onherkenbaar zag voetballen.

ging rusten met een 2-0 voorsprong door goals van De Ligt en Hakim Ziyech. Na rust drongen the Spursaan en was het Lucas Moura die er met drie doelpunten voor zorgde dat zijn ploeg op 1 juni de tegenstander van is in de finale in het Wanda Metropolitano. "Het is de eerste keer dat ik Ajax met angst zag spelen. Het team liep in de tweede helft alleen maar naar achteren", aldus Koeman.



Of de uitschakeling van Ajax aan onervarenheid te wijten is? "Nee, dat geloof ik niet. Ajax begon de tweede helft gewoon slap. En vergeet niet dat wel een topclub is die al jaren in de Engelse competitie bovenin meedraait", aldus Koeman. "Als je vier goals tegen kunt maken, kun je er ook drie tegen Ajax maken. Voetbal is een geweldige sport maar dit was vooral heel pijnlijk. Zondag tegen moeten ze gewoon kunnen winnen, tenminste als ze spelen zoals tegen Tottenham."



Sjaak Swart baalde vooral van het spel van Kasper Dolberg, die hij in de rust graag vervangen had zien worden door Klaas-Jan Huntelaar. "We zijn allemaal diep teleurgesteld. Ajax was het spel helemaal kwijt. De spelers waren niet vooruit te branden. Ze liepen elkaar in de weg", aldus Swart, die benadrukte vooral trots te zijn op wat Ajax dit seizoen in Europa heeft gepresteerd.