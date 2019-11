Koeman heeft boodschap voor het volk: "Ik stoor me daar weleens aan"

Het Nederlands elftal speelde zaterdagavond doelpuntloos gelijk op bezoek bij Noord-Ierland en plaatste zich zo voor het EK van volgend jaar.

Bondscoach Ronald Koeman is na afloop vanzelfsprekend blij met de prestatie van Oranje en vindt dat Nederland de kwalificatie voor het EK vooral moet koesteren.

Oranje ontbrak immers op de laatste twee eindtoernooien. "Wij zijn wel een landje dat de boel afbreekt als het een paar jaar voor geen meter loopt, vervolgens de polonaise loopt en praat over het winnen van het EK en daarna weer kritisch is. We gaan een geweldig toernooi tegemoet en daar gaan we van genieten", merkt Koeman na afloop op voor de camera van de NOS . "Wat ik vind van dat sentiment? Daar stoor ik me weleens aan, maar laten we het daar niet over hebben."

Het wedstrijdverloop in Belfast vanavond verraste Koeman niet. "Zij gingen vanaf het begin stormen en wij hadden meteen dat moment met Jasper Cillessen en dan geven we hen eigenlijk extra energie. Uiteindelijk hebben ze maar twee momenten gehad. Ik vind dat we aanvallend meer hadden moeten brengen, maar we hebben het punt gehaald dat nodig was voor plaatsing en dat is het belangrijkste.

De bondscoach deed er in de absolute slotfase alles aan om het gelijkspel over de streep te trekken. "In de laatste minuten koos ik ook wel echt voor de 0-0, daarom bracht ik met Nathan Aké ook nog een extra kopper."

"Wij willen als ploeg ook altijd meer en beter, maar we hebben wel een geweldig resultaat behaald door ons te plaatsen voor het EK, en dat in een groep met een geweldige tegenstander als Duitsland en een vervelende tegenstander als Noord-Ierland. Ik wil ook gewoon zeggen dat het fantastisch is dat we ons geplaatst hebben."