Koeman haalt Wout Weghorst terug bij voorselectie van Oranje

Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn voorselectie bekendgemaakt voor de eindronde van de Nations League.

Wout Weghorst is de meest opvallende naam in de voorlopige keurkorps van Oranje. De spits van kent een sterk seizoen in de en heeft daarmee zijn eerste oproep sinds juni 2018 verdiend.

Weghorst was dit seizoen in 34 officiële wedstrijden goed voor 15 doelpunten en 6 assists bij VfL Wolfsburg. De 26-jarige spits speelde tot dusver drie interlands en was in juni 2018 voor het laatst actief voor Oranje, in de wedstrijd tegen Italië (1-1). Weghorst maakt nu dus weer deel uit van de voorselectie van Koeman, waar verder de naam van Terence Kongolo opvalt. De verdediger zat in mei 2018 voor het laatst bij de selectie van Oranje.

Lees beneden verder

Kongolo degradeerde dit seizoen met uit de Premier League, maar desondanks heeft hij voldoende indruk gemaakt op Koeman. Ook Kenneth Vermeer behoort weer tot de voorlopige selectie, al moest de doelman van in maart nog afhaken met een blessure. De bondscoach heeft in zijn voorselectie geen plaats ingeruimd voor Hans Hateboer en Daryl Janmaat, die tijdens de vorige interlandperiode in maart nog wel tot het voorlopige keurkorps behoorden.



Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum behoren ook tot de voorselectie, maar zullen pas relatief laat aansluiten tijdens de voorbereiding van Oranje op de halve finale van de tegen Engeland. Het duo speelt vijf dagen eerder namelijk met de finale van de tegen . Oranje neemt het op 6 juni in Guimarães op tegen Engeland, waarna drie dagen later eventueel de finale tegen Portugal of Zwitserland volgt.