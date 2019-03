Koeman haalt Vermeer terug bij Nederlands elftal

Kenneth Vermeer heeft van bondscoach Ronald Koeman een plek gekregen in de 30-koppige voorselectie van het Nederlands elftal.

Vermeer was de afgelopen weken bij Feyenoord de vervanger van de geblesseerde Justin Bijlow en hij maakte een goede indruk. De vijfvoudig international, die voor het laatst op 31 maart 2015 in actie kwam voor het Nederlands elftal, gaat met Jeroen Zoet, Jasper Cillessen en Marco Bizot strijden om de drie plekken in de definitieve selectie. In de laatste interlandperiode maakte Bijlow nog deel uit van de voorselectie van Koeman.



Na de plaatsing voor de finaleronde van de Nations League begint Koeman nu aan zijn echte doel: kwalificatie voor het EK van volgend jaar zomer. Oranje is ingedeeld in Groep C met Duitsland, Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland. Veel tijd om het Nederlands elftal voor te bereiden op de eerste interlands van 2019 heeft Koeman niet, zo liet hij dinsdag al doorschemeren. De selectie komt op maandag 18 maart bij elkaar en speelt op donderdag 21 al tegen Wit-Rusland.



"En na de wedstrijd op zondagavond tegen Duitsland gaat iedereen weer weg", blikte de bondscoach vooruit. "Daarom is het prettig dat we een redelijk vaste groep hebben, we weten inmiddels van elkaar hoe we willen werken. Iedereen kent zijn taak, de manier van spelen is bekend. Dan voorzie ik minder aanpassing na zo’n lange tijd dan wanneer je wel een aantal wisselingen hebt." De laatste interland van Oranje dateert van 19 november, toen met 2-2 werd geremiseerd tegen Duitsland in de Nations League.