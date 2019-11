Koeman geeft Kraay jr. gelijk omtrent discussie: "Zouden regel moeten instellen"

Mohamed Ihattaren ziet zijn toekomst bij het Nederlands elftal liggen.

Echter niet elke speler met Marokkaanse of Turkse roots kiest uiteindelijk voor Oranje. Hakim Ziyech bijvoorbeeld koos uiteindelijk voor Marokko, ondanks zijn aanwezigheid in de jeugdteams van Nederland. Bondscoach Ronald Koeman is het bij Goedemorgen van FOX Sports eens met Hans Kraay jr. dat dergelijke spelers op een of andere manier schatplichtig zijn aan het land dat hen zoveel kansen heeft geboden.

Kraay jr. is van mening dat spelers die al voor Oranje Onder-19 spelen definitief voor Nederland moeten kiezen. Koeman deelt die mening en geeft terloops zijn visie op de vaak gevoerde discussie. "Ik ben het met je eens. Het is prettiger en beter voor ons om eerder te weten wat een keuze is. Er is helaas geen regel voor. We zouden als KNVB een regel moeten instellen richting ."

"Ik vind ook dat als jij als speler gedurende je hele opleiding gebruik maakt van de faciliteiten en de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal, dan geeft dat ook een bepaald gevoel dat je daar uiteindelijk in verder moet", vervolgt Koeman zijn relaas. "Het zou prettiger zijn als je dat eerder weet dan op het moment dat iemand in beeld komt bij het ."

Analist Arnold Bruggink werpt een ander discussiepunt op. "Er zijn veel spelers in Jong Oranje die weten dat ze nooit in het Nederlands elftal komen, maar wel voor bijvoorbeeld Marokko kunnen spelen, of voor Turkije."

Kraay jr. vindt dat jeugdinternationals niet 'gepamperd' hoeven te worden, terwijl Koeman van mening is dat de keuze niet zo makkelijk is voor jonge spelers. "Ik weet het van de zaakwaarnemer van Orkun Kokcü wat ook grotendeels de zaakwaarnemer is van Frenkie de Jong. Kokcü kiest op een gegeven ogenblik voor Turkije, omdat hij geen toekomst ziet bij het Nederlands elftal. Waarschijnlijk is het bij een ander land gemakkelijker om het nationale team te halen dan bij Nederland. Dat ligt veel moeilijker dat wat wij vinden."