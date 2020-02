Koeman gebruikt Italiaanse trip voor bliksembezoek aan Depay

Ronald Koeman volgt het hersteltraject van Memphis Depay op de voet.

De bondscoach van het bracht afgelopen donderdag een bezoek aan de geblesseerde aanvaller van , zo blijkt uit een foto van Simon Zwartkruis, journalist van Voetbal International.

Koeman toog niet naar Lyon, maar naar Rome, omdat Depay daar met onder meer chirurg Pier Paolo Mariani aan zijn herstel werkt..

Depay liep in december een zware kruisbandblessure op en is sindsdien aan het revalideren. De herstelperiode lijkt voorspoedig te verlopen, zo blijkt uit updates van de aanvaller in Franse dienst op de sociale media.

Meer teams

Depay doet er alles aan om op tijd fit te zijn voor het EK. Oranje begint op 14 juni aan de groepsfase met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA.

Lees beneden verder

Koeman gebruikte zijn trip richting Italië om ook andere internationals van Oranje te spreken en aan het werk te zien.

Zaterdag bracht hij een bezoek aan het duel tussen en , al was Marten de Roon bij laatstgenoemde club niet beschikbaar wegens een schorsing.

Een dag later was Koeman aanwezig in het Giuseppe Meazza bij de derby tussen en (4-2), met een scorende Stefan de Vrij.