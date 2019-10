Koeman gaat in op gesprek met Dest: "Hij heeft blijkbaar tijd nodig"

Mohamed Ihattaren miste de thuiswedstrijd van PSV tegen VVV-Venlo (4-1) van zondag vanwege het overlijden van zijn vader.

Bondscoach Ronald Koeman leeft mee met de jonge middenvelder van en snapt het heel goed dat Ihattaren momenteel geen zin heeft om na te denken over de keuze tussen het en Marokko wat betreft zijn toekomst op interlandniveau. Koeman praat ook over de keuze die -verdediger Sergiño Dest te wachten staat.

"Het is heel snel gegaan, maar dat zei Mark van Bommel zondag ook al", zegt Koeman maandagmiddag op een persconferentie voorafgaand aan de EK-kwalificatiewedstrijden van Oranje tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland. "Voor de rest kan ik daar niks over zeggen omdat Ihattaren bij het laatste onderlinge contact aangaf de tijd te willen nemen voor zijn keuze en de interlandperiode te willen gebruiken om bij zijn vader te zijn. Helaas kan dat niet meer. Het is logisch dat het nu niet het moment is om daar verder over te praten."

Koeman gaat ook in op de definitieve keuze die Dest op korte termijn moet maken. De Ajax-verdediger, niet geselecteerd voor de aankomende duels van Nederland, speelde al in vriendschappelijk verband voor de Verenigde Staten, maar een switch naar Oranje is nog steeds mogelijk. Dest heeft al afgezegd voor de duels van Team USA in de CONCACAF van later deze maand.

"Ik heb samen met Nico-Jan Hoogma (directeur topvoetbal KNVB, red.) een gesprek gehad met Dest en daarin een plaatje geschetst van hoe wij de toekomst van hem zien bij het Nederlands elftal. Hij is een kandidaat voor de rechtsbackpositie, maar ik beloof niemand wat. Hij heeft echter blijkbaar tijd nodig om tot een beslissing te komen."

Volgens Koeman wil de absentie van Dest bij de aankomende interlands van de Verenigde Staten niet automatisch zeggen dat de Ajacied voor Oranje kiest. "Het geeft vooral aan dat Dest meer tijd nodig heeft om tot een definitief besluit te komen. Het is voor hem dus niet al bij voorbaat een uitgemaakte zaak om voor Amerika te kiezen." Dest is in korte tijd uitgegroeid tot basisspeler van Ajax en de vleugelverdediger deed zondag negentig minuten mee in de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd tegen .