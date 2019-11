Koeman: "Er is een kans dat hij dan al definitief geselecteerd wordt, ja"

Mohamed Ihattaren heeft definitief voor het Nederlands gekozen, zo maakte de KNVB zondagochtend wereldkundig.

Bondscoach Ronald Koeman is blij met de keuze van de -middenvelder, want er ging een lang proces van praten aan vooraf. Koeman weet ook dat niet alle pogingen slagen, want Sergiño Dest koos ondanks de avances van Oranje voor de Verenigde Staten.

De kans is zeker aanwezig dat Ihattaren wordt opgenomen in de definitieve selectie van Oranje voor de EK-kwalificatieduels van Oranje met Noord-Ierland (16 november) en Estland (10 november), maar Koeman houdt nog een slag om de arm.

"Dest kiest uiteindelijk voor Amerika, maar daar hebben we ook een gesprek mee gehad. Daar heb ik ook contact mee gehouden", vertelt Koeman zondagochtend in Goedemorgen van FOX Sports.

"Dus is het niet zo dat het mijn fout is of de fout van de KNVB is als Dest voor Amerika kiest. Net zo goed dat het niet dankzij de KNVB is of aan mij ligt dat hij (Ihattaren, red.) voor Nederland kiest. Dat is vaak een gevoel, de familie die om zo'n jongen heen zit die ook vaak een bepaalde richting meegeeft."

Ihattaren is door Koeman niet opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland en Estland, omdat zijn definitieve keuze pas later bekend is gemaakt. De middenvelder van PSV is duidelijk in beeld bij Koeman, die anders wellicht in maart voor de eerste keer een uitnodiging verstuurd naar Ihattaren.

"Hij zat niet in de voorselectie, omdat we het gesprek pas afgelopen vrijdag hebben gehad. Ik zal na het weekend contact hebben, omdat hij in een eerder stadium heeft aangegeven dat hij met name deze periode wilde gebruiken voor zijn vader. Dat zei hij al toen zijn vader nog leefde."

"Ik zal na dit weekend contact hebben met hem en vragen hoe hij aankijkt tegen de komende periode. Als hij nog steeds rust wil hebben om alles te verwerken en pas in maart in beeld wil komen voor Oranje, dan doe ik dat."

Anders is er een kans dat hij nu al definitief geselecteerd wordt, ja." Koeman brengt de definitieve selectie van het voor de aankomende interlands vrijdag naar buiten.