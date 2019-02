Koeman enthousiast over Feyenoord-aanwinst: "Hij staat er altijd"

Feyenoord kreeg eerder deze week het slechte nieuws dat Eric Botteghin de rest van het seizoen niet meer inzetbaar is vanwege een knieblessure.

De Rotterdammers schakelden vervolgens door en haalden op de slotdag van de winterse transferperiode Cuco Martina op huurbasis naar De Kuip. De verdediger werd overgenomen van Everton, waar hij in het verleden samenwerkte met Erwin Koeman.

De voormalig trainer van Feyenoord is tevreden over de zet van zijn oude club: "Deze jongen is een goede prof. Zeurt nooit, geeft elke wedstrijd honderd procent, traint geweldig en staat er altijd. Dat is ook de reden waarom een heleboel clubs hem graag wilden inlijven", vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. Koeman was eerder dit seizoen nog werkzaam bij Fenerbahçe en heeft toen geprobeerd om Martina naar Turkije te halen.



Dat ging echter niet door omdat Martina op het punt stond verhuurd te worden aan Stoke City: "Na het vertrek van Ronald (Koeman, red.) bij Everton werd het voor Cuco opeens lastiger in Liverpool en daarom koos hij voor een verhuur aan Stoke", vervolgt hij zijn verhaal. Martina is volgens Koeman een speler die zowel rechtsachterin, als centraal uit de voeten kan. De international van Curaçao heeft daarnaast een flink deel van zijn salaris ingeleverd om in zijn geboortestad te kunnen spelen.



De momenteel werkloze oefenmeester omschrijft Martina als een speler die beschikt over een groot loopvermogen en die uitstekend mee kon in de fysieke strijd van de Premier League: "Hij stond elke week zijn mannetje en heeft zowel bij Southampton als bij Everton veel gespeeld, hoewel we hem aanvankelijk als back-up hadden gehaald. Hij kon iedereen vervangen. Ik denk dat Cuco in Engeland een prachtige carrière heeft gehad en nu een paar mooie jaren in de Eredivisie kan draaien. En Feyenoord is nog steeds een grote club." Martina ligt nog tot 2020 vast bij the Toffees, die geen afspraken met Feyenoord hebben gemaakt over aankomend seizoen.