Koeman en Van der Vaart adviseren Ten Hag: "Hij is daar niet goed genoeg voor"

Ronald Koeman en Rafael van der Vaart zijn van mening dat Daley Blind bij Ajax als centrale verdediger moet worden gebruikt.

De linkspoot maakte vorig seizoen weliswaar indruk op deze positie, maar na het vertrek van Frenkie de Jong en Lasse Schöne naar het buitenland wordt hij door Erik ten Hag als middenvelder gebruikt.

"Als je Matthijs de Ligt en De Jong mist zou mijn persoonlijke voorkeur zijn om in ieder geval één in het centrum te houden, Blind", zei Koeman zondagavond bij Studio Voetbal . "Ondanks dat hij bij mij in Oranje de rol van linksback heel goed kan vervullen en ook op het middenveld kan spelen."

"Maar het centrum van de verdediging is een heel belangrijke positie. Door de wisselingen had ik persoonlijk gekozen voor Blind als centrale verdediger", erkende de bondscoach van het .

Van der Vaart vindt ook dat Blind in de achterhoede hoort. "Ik vind dat Blind terug moet naar de verdediging. Je moet niet denken dat hij op het middenveld even de lijnen uit gaat zetten omdat hij één seizoen fantastisch was. Op die positie vind ik hem daar niet goed genoeg voor. In het centrum heeft hij het hartstikke goed gedaan."

Van der Vaart ziet het niet zitten in Razvan Marin, maar Koeman vindt het nog te vroeg voor de buitenwacht om goed te kunnen oordelen. "Misschien geven we te snel het commentaar dat het helemaal niets is. Die jongen is toch gescout. Het verschil is dat hij een nieuwe, jonge jongen is en Lasse Schöne een vaste waarde. Je weet wat je aan Schöne hebt. Hij heeft ervaring en alles meegemaakt. Dat is wel heel belangrijk op het allerhoogste niveau."