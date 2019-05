'Koeman en Ten Hag belangrijkste kandidaten bij Barcelona'

Ronald Koeman en Erik ten Hag zijn de belangrijkste kandidaten om Ernesto Valverde op te volgen als trainer van Barcelona.

In het Spaanse televisieprogramma Jugones wordt gemeld dat Koeman bovenaan het lijstje staat, gevolgd door de trainer van . Valverde heeft een doorlopend contract in het Camp Nou, maar moet vrezen voor zijn positie na de uitschakeling in de .

Valverde werd onlangs kampioen met , maar het missen van de Champions League-finale wordt hem naar verluidt zwaar aangerekend. Na een 3-0 thuiszege op leek de return een formaliteit. Op Anfield gingen de Catalanen echter met 4-0 onderuit en mogen the Reds zich finalist noemen. Het is voor het tweede jaar op rij dat Barcelona onder Valverde wordt uitgeschakeld. Vorig seizoen won Barcelona thuis met 4-1, maar ging het in Rome met 3-0 onderuit.



In Spanje is het speculeren over een nieuwe trainer begonnen. Jugones, dat eerder dit seizoen ook als eerste de terugkeer van Zinédine Zidane meldde, bericht dat de bondscoach van Oranje topkandidaat is. Zijn contract bij de KNVB loopt door tot en met het WK van 2022. Mocht hij niet haalbaar blijken, dan komt Ten Hag in beeld. Laatstgenoemde heeft dit seizoen grote indruk gemaakt met Ajax in de Champions League. Zijn contract in de Johan Cruijff ArenA loopt nog tot 2020.



Valverde mag voorlopig blijven zitten bij Barcelona. De Spaanse landskampioen wil het besluit over zijn toekomst tllen over de finale van de , die op 25 mei plaatsvindt. De trainer heeft nog een contract tot medio 2020, met een optie voor nog een siezoen.