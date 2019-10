Koeman en Klaassen; tijd voor een hereniging bij Oranje?

De blonde spelmaker van Werder Bremen wacht nog steeds geduldig op zijn eerste interland in twee jaar.

Voor veel kenners en critici kende de selectie van het één dubieuze naam toen bondscoach Ronald Koeman zijn spelerslijst naar buiten bracht. Luuk de Jong wel, Wout Weghorst niet. Aan de hand van clubprestaties dit seizoen zou je echter nog een speler kunnen noemen die wellicht een uitnodiging had verdiend.

Oranje bereidt zich voor op de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland, donderdagavond in De Kuip. Het is dan precies twee jaar geleden dat Davy Klaassen voor het laatst het shirt van het Nederlands elftal mocht aantrekken. De middenvelder deed destijds 71 minuten mee in de thuiswedstrijd tegen Zweden. De 2-0 overwinning, dankzij twee goals van Arjen Robben, was niet voldoende om via de play-offs alsnog kans te maken op een WK-ticket.

Twee maanden eerder had Klaassen nog zijn debuut gemaakt in de Premier League. Na een memorabel seizoen bij , dat met een jong elftal verrassend de -finale haalde, verdiende het talent een fraaie transfer naar het van Ronald Koeman. De plannen van The Toffees waren groots en Koeman mocht die zomer, voor Everton-begrippen, een recordbedrag uitgeven aan nieuwe spelers. Ajax ontving maar liefst 27 miljoen euro voor Klaassen. Maar het seizoen 2017/18 liep voor zowel de speler als zijn manager uit op een enorme teleurstelling.

In zijn eerste jaar in was Koeman met zijn team nog zevende geworden in de Premier League, wat via de voorrondes uiteindelijk plaatsing voor de Europa League opleverde. Vervolgens werden behalve Klaassen onder andere ook Theo Walcott (22,5 miljoen), Michael Keane (28,5 miljoen), doelman Jordan Pickford (28,5 miljoen) en Gylfi Sigurdsson naar Goodison Park gehaald. Voor de IJslander werd 49,4 miljoen euro overgemaakt naar Swansea City, een clubrecord.

De belangrijkste transfer leverde Koeman echter veel frustratie op. Clubtopscorer Romelu Lukaku vertrok namelijk voor bijna 85 miljoen euro naar en mede door een mislukte poging om -spits Olivier Giroud te strikken, kwam er voor de Belg geen vervanger binnen.

Bij Klaassen's competitiedebuut won Everton van Stoke City en een week later was het team van Koeman dichtbij een stunt tegen (1-1), maar meteen daarna ging het helemaal mis. In de volgende drie speelronden waren , en Manchester United te sterk. Doelsaldo: 0-9. De negen wedstrijden onder Koeman leverden maar zeven punten op.

De rol van Klaassen in het elftal werd ondertussen al breed uitgemeten in de Engelse pers. Hoe goed was het oogappeltje van Koeman nou eigenlijk, die kalende middenvelder die Ajax enkele maanden eerder nog naar de Europa League-finale had geleid?

"Davy Klaassen is Everton’s latest scapegoat for car crash campaign", kopte de Daily Mail na een Europese thuisnederlaag tegen (1-2). De krant concludeerde dat de Nederlander simpelweg kwaliteit tekort kwam en fysiek niet sterk genoeg was. Ook de positie van Koeman stond toen al flink onder druk. De maandag erop, daags na een pijnlijke 2-5 op eigen veld tegen Arsenal, moest de manager zijn spullen pakken.

Hoe anders staan de zaken er precies twee jaar later voor. Terwijl Koeman succesvol is met een zeer talentvol Nederlands elftal heeft Klaassen zijn carrière op de rit gekregen bij . Zijn debuutseizoen in Duitsland was al niet onaardig, maar in de huidige jaargang is de nu 26-jarige middenvelder nog belangrijker voor zijn ploeg. Afgelopen weekend moest Klaassen in de slotseconden worden gewisseld, maar verder miste hij nog geen minuut in de . De middenvelder maakte zondag tegen zijn tweede competitiegoal en hij verdiende de strafschop waarmee Werder Bremen een nederlaag wist te voorkomen: 2-2.

"Davy Klaassen is absoluut de belangrijkste middenvelder in Bremen, want hij is de link tussen de verdediging en de aanval", vertelt Falko Blöding van Goal Duitsland. "Er is dit seizoen maar één speler in de hele Bundesliga die meer meters heeft gemaakt, namelijk Joshua Kimmich. Klaassen speelt tot nu toe goed. Niet briljant, maar wel goed. Werder had de laatste weken veel te maken met blessureleed, waardoor Klaassen telkens andere spelers om zich heen had. Maar zijn passing is uitstekend en je kunt goed zien welke ideeën hij heeft."

Volgens Blöding heeft trainer Florian Kohfeldt de Nederlander heel hoog zitten. Niet voor niets is Klaassen door zijn coach benoemd tot vice-aanvoerder. "Florian is geobsedeerd door voetbal. Hij is altijd bezig met tactiek, met nieuwe ideeën en hij is ongelooflijk ambitieus", zei de spelmaker onlangs in een exclusief interview met Goal Duitsland. Klaassen ging na zijn teleurstellende avontuur in Engeland op zoek naar een club die meer bij zijn speelstijl paste. "Een dag voordat ik de trainer ontmoette, heb ik beelden bekeken van Werder Bremen. Qua aanpak en de manier van denken dacht ik dat Werder goed bij me zou passen. De volgende dag bevestigde hij dat en hij zei nog eens heel duidelijk waarom hij mij zo graag erbij wilde hebben. Dat was voor mij de belangrijkste reden om voor Werder Bremen te kiezen: deze club past bij mijn Ajax-karakter."

"Werder Bremen heeft me na een slecht jaar binnengehaald en mij het vertrouwen gegeven. Het zou niet goed hebben gevoeld om dan na één jaar al te vertrekken. Zoiets doe ik niet", aldus de routinier over de vorige transferzomer, waarin hij aan werd gelinkt. Klaassen betwijfelt of hij zich deze jaargang in Europese wedstrijden makkelijker in de kijker zou hebben gespeeld voor Oranje (Lazio speelt in de Europa League, Bremen niet, red.). "Natuurlijk zou ik graag weer in Oranje spelen, maar zou dat makkelijker zijn als ik bij een andere club voetbal? Het enige wat ik kan doen is me goed concentreren en zo goed mogelijk presteren. En dan hoop ik dat het lukt."

De pech voor Klaassen is dat zijn stijgende lijn in Bremen synchroon loopt met de ontwikkeling van het huidige middenveld van Oranje. Frenkie de Jong is vorig seizoen uitgegroeid tot één van de grootste talenten van Europa, Marten de Roon is een vaste waarde bij Atalanta en Georginio Wijnaldum is één van de drijvende krachten achter het recente succes van Liverpool.

Twee andere Oranje-middenvelders hebben aanzienlijk minder status. Tonny Vilhena kan bij Krasnodar weliswaar op een basisplek rekenen, maar de Russische competitie staat toch lager aangeschreven dan de Duitse. Kevin Strootman staat ondertussen met in de middenmoot van .

Van een terugkeer in Oranje was het deze maand sowieso nog niet gekomen, aangezien Klaassen zondag in Frankfurt uitviel met een lichte blessure. Coach Kohfeldt bevestigde dat zijn pupil deze week niet kan meetrainen. Na de interlandperiode wordt de zestienvoudig international echter meteen terug verwacht en als hij zijn goede spel in Duitsland blijft verbeteren, lijkt interland nummer zeventien niet meer ver weg te zijn.