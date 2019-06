Koeman denkt terug aan taxirit met De Ligt: "Hij wist veel"

Het Nederlands elftal is onder bondscoach Ronald Koeman bezig aan een opmars, nadat de afgelopen twee grote eindtoernooien gemist werden.

Dat de prestaties van Oranje beter zijn onder Koeman, is mede te danken aan nieuwe talenten als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. De keuzeheer prijst zich gelukkig met de twee Ajacieden in zijn selectie.

De Ligt is een van de meest gewilde verdedigers ter wereld, terwijl De Jong door voor maximaal 86 miljoen euro verkocht is aan . "Frenkie de Jong is echt een leuke jongen. Lach op zijn gezicht. Zo voetbalt hij, zo traint hij. Ongeacht het niveau, tegen wie hij ook speelt, waar hij ook is. Hij is zichzelf", legt Koeman uit in een interview met de Volkskrant . "Je ziet ook een verschil tussen Matthijs en Frenkie. Matthijs is heel gericht bezig, met training en extra training."



"Ik zat een keer met Matthijs in een taxi. Hij stelde alleen vragen: over Stoitsjkov, Romário en Laudrup, vroeger bij Barcelona", herinnert Koeman zich. "Wie was nou de beste, wie was de beste spits tegen wie je hebt gespeeld? Hij wist veel. Als je velen van deze generatie vraagt over mijn voetbalperiode, weet lang niet iedereen dat meer."



De sfeer binnen en rondom Oranje is sinds de aanstelling van Koeman verbeterd. De bondscoach veranderde meerdere dingen bij het . Zo verhuisde de selectie van een hotel in Noordwijk naar hotel Woudschoten in Zeist. "Het is prettig dat we spelers altijd bij ons hebben. Het is simpel om op een willekeurig moment op de dag gewoon een kop koffie met een speler te drinken, in plaats van aan de teammanager te vragen waar iemand is, of hij wel op zijn kamer is."



Ook is Koeman met de Oranje-internationals in gesprek gegaan over hun gedrag. "Daarover heb ik veel met spelers gesproken. Die verweten jullie, de media, dat jullie altijd zaten te zeiken. Maar ik vond ook dat er negativiteit rond het Nederlands elftal hing, dat spelers niet altijd het juiste gedrag uitstraalden", aldus Koeman. "Ik heb begrip voor karakters en keuzes, maar je bent bij het Nederlands elftal een uithangbord. Je moet uitstralen dat je blij bent dat je wordt geselecteerd. Met een lach op je gezicht."