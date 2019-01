Koeman: "De Ligt wordt de beste verdediger ter wereld"

De Nederlandse bondscoach is er heilig van overtuigd dat Ajax-captain uit kan groeien tot een verdediger van absolute wereldklasse.

Binnen twee jaar groeit Matthijs de Ligt uit tot de beste centrumverdediger ter wereld, voorspelt Ronald Koeman in gesprek met Catalunya Radio. De dertienvoudig international wordt al gelinkt aan clubs die op het allerhoogste niveau acteren. De geruchten variëren van Barcelona tot Manchester United en van Juventus tot Bayern München. In ieder geval lijkt het uitgesloten dat hij volgend seizoen nog in de Johan Cruijff ArenA speelt.

Koeman snapt dat wel. Hij ziet de winnaar van de Golden Boy Award geregeld van dichtbij tijdens de interlandperiodes en is diep onder de indruk van de negentienjarige Ajacied. "De Ligt en [Frenkie] de Jong zijn speciaal om meerdere redenen. De Ligt is de jongste en hij speelt op een belangrijke plek in het elftal. Hij is de captain en komt uit de jeugdopleiding, wat vergelijkbaar is met die van Barcelona", aldus de oud-speler van beide clubs.

"Het betekent dat veel technische kwaliteit en tactisch inzicht heeft", verklaart Koeman op de Spaanse radiozender. "Binnen twee jaar wordt hij de beste centrumverdediger ter wereld", besluit de bondscoach, die met Virgil van Dijk iemand in zijn selectie heeft die nu aanspraak kan maken op die titel. De verdediger van Liverpool is nu in ieder geval de beste in de Premier League, aldus een vakjury.