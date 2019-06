Koeman: "Dat kan al voldoende zijn om veel te spelen bij Barcelona"

Louis van Gaal uitte zondag in De Tafel van Kees zijn twijfels over de transfer van Frenkie de Jong richting Barcelona.

"Ik denk dat hij het daar heel moeilijk krijgt", zei de oud-bondscoach van Oranje. Ronald Koeman, de huidige keuzeheer van het , heeft meer vertrouwen in de van afkomstige middenvelder.



"Wat hij nu laat zien, kan al voldoende zijn om veel te spelen bij ", zegt Koeman in een uitgebreid interview met Helden. De oud-verdediger van de Catalaanse topclub stipt ook een verbeterpunt aan in het spel van De Jong. "Hij moet wat beslissender worden door wat meer assists te geven en vaker te scoren."



Volgens Koeman moet de miljoenenaanwinst van Barcelona niet altijd als controleur fungeren, maar juist meer diepte in zijn spel zoeken. "Maar tegelijkertijd zorgt hij er met zijn beweeglijkheid en het zoeken van achteruit ook weer voor dat tegenstanders uit moeten stappen, waardoor er ergens anders weer ruimte ontstaat. Het luistert heel nauw."



De 22-jarige middenvelder, die in het Camp Nou een vijfjarig contract tekende, bereidt zich op dit moment met Oranje voor op de Final Four van de . Engeland is donderdag de tegenstander in de halve finale. Daarna volgt nog een finaleduel of een wedstrijd om de derde plaats. In beide gevallen is Portugal of Zwitserland de opponent van de brigade van Koeman.