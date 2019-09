Koeman benadrukt: "Dat ga je niet van Duitsland winnen"

Het Nederlands elftal heeft donderdag met een fitte selectie de laatste training voor het uitduel met Duitsland in de EK-kwalificatie afgewerkt.

Bondscoach Ronald Koeman wilde daags voor het duel in Hamburg weinig kwijt over de beoogde basiself. "Maar het zou slecht zijn als ik heb getwijfeld. Ik heb hier vanaf juni over kunnen nadenken. Vergeleken met de laatste interlands zal ik ook weinig veranderen."

"Natuurlijk heeft de één een betere of een mindere start van het seizoen dan de ander, maar je hebt vanaf juni de tijd gehad om over deze selectie na te denken", herhaalde Koeman. "Dan twijfel je in de laatste week voor de interlands daar niet meer over." Bij Duitsland zal er bij de afwezigheid van Leroy Sané en ook van Leon Goretzka wel iets veranderen. "Maar ze hebben nog meer goede spelers", relativeerde Koeman.

Koeman ziet geen favoriet voor het duel. "Beide teams maken een hele goede ontwikkeling door, waarin jonge, goede spelers zich laten zien. De vorige wedstrijden hebben al aangetoond dat het erg dicht bij elkaar ligt. Het zal niet makkelijk worden voor ons, maar ook niet voor hen", benadrukte hij. Noord-Ierland voert Groep C van de EK-kwalificatie aan met twaalf punten uit vier wedstrijden. Nederland heeft nu drie punten uit twee duels.

"Die druk is er altijd als je met het speelt. Voor de buitenwereld is dat er misschien wat meer. We liggen een aantal wedstrijden achter, maar we zijn ervan overtuigd dat we een goede stap zetten bij een goed resultaat tegen Duitsland. Zo niet, moeten we nog steeds in staat zijn om het EK te bereiken."

Koeman verwacht niet dat beide landen elkaar in tactisch opzicht nog zullen verrassen. "Je moet er tegen Duitsland geen hardloopwedstrijd van maken, want dat ga je niet winnen. We moeten er voetballend in slagen om de vrije mensen te vinden." Hij hoopt dat Oranje ook optimaal gebruik maakt van de snelheid voorin. "Je mag weleens inzakken en hopen op fouten van de tegenstander, want daar hebben we ook de spelers voor."

Hij is ervan overtuigd dat Nederland in staat is om de Duitsers in eigen huis te verrassen. "Of dat nog kan als je voor de vierde keer in korte tijd tegen elkaar speelt? Dat kan zeker, je kan elkaar altijd verrassen. Met een andere naam, of een ander systeem. Maar ik denk niet dat wij hen verrassen en ik denk ook niet dat zij ons zullen verrassen."

De verwachting is dat Koeman vasthoudt aan zijn defensie en middenveld van de laatste interlands. Hij moet wel een vervanger aanwijzen voor de geblesseerde Steven Bergwijn. Van al zijn beschikbare vleugelspelers heeft Quincy Promes de meeste ervaring op het hoogste niveau.