Koeman: "Als dat lukt, wordt hij echt de allerbeste ter wereld"

Bondscoach Ronald Koeman is ervan overtuigd dat Virgil van Dijk uit kan groeien tot de beste verdediger ter wereld.

De keuzeheer van Oranje is in een interview met De Telegraaf lovend over zijn aanvoerder. Koeman gaat zaterdag in de krant in op zijn band met de verdediger van Liverpool en vertelt dat hij veel respect heeft voor de 27-jarige Van Dijk.



"Wij hebben een verleden met elkaar. Dat is voor mij makkelijker. Op het moment dat ik bondscoach werd, wist ik al wie Virgil van Dijk was"”, legt hij uit. “"Ik wist niet hoe Matthijs de Ligt was als persoon. Ach, soms schat Virgil situaties iets te makkelijk in. Dat probeer ik te veranderen. Als dat lukt, wordt hij echt de allerbeste van de wereld.”"



Eerder dit jaar ging Oranje in de Nations League met 2-1 onderuit op bezoek bij Frankrijk. Olivier Giroud maakte het tweede Franse doelpunt en het was Van Dijk die in de ogen van Koeman niet goed stond opgesteld. “"Hij weet ook hoe ik ben. Daardoor kan ik kritiek geven. Virgil denkt niet: oh jee, ik word in de zeik genomen. En toch denk ik achteraf dat ik niet openlijk kritiek op hem had moeten hebben. Soms moet ik als coach spelers iets meer beschermen. Ik weet dat dit in zijn geval niet nodig is.”"



Koeman was na de wedstrijd kritisch op Van Dijk. De bondscoach weet dat de verdediger de kritische woorden van hem kan hebben. “"Er is respect van mij naar hem. Wat ik deed na die wedstrijd, kan ik niet bij iedereen doen. Mooi was dat hij later in het seizoen een penalty veroorzaakte bij Liverpool tegen Manchester City en de volgende dag bij Oranje zelf over dat moment begon toen hij onze hele staf begroette. Hij dacht, als ik er zelf niet over begin, krijg ik die tackle zo om mijn oren van de coach Hij is een topgozer. Hij is geen jankerd en heel kritisch op zichzelf.”"