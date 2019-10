KNVB zet onderzoek naar BeNeLiga door met nieuwe fase

Het onderzoek naar de haalbaarheid van de BeNeLiga krijgt een vervolg.

De KNVB meldt vrijdag via de officële kanalen dat de eerste fase van het onderzoek door consultancy bedrijf Deloitte het potentieel heeft bevestigd. In samenspraak met de betrokken partijen is derhalve besloten om een tweede fase van het onderzoek op te starten.



Medio 2019 zaten , , , , en rond de tafel met de vijf grootste clubs uit België om het idee van een gezamenlijke competitive te bespreken. "Zo'n competitie lijkt een doeltreffende manier om de kloof met de grootste vijf Europese competities te verkleinen, zowel financieel als sportief."

"België en Nederland hebben momenteel twee competities die tot de middenmoot van Europa behoren, maar kunnen gezamenlijk de zesde competitie van Europa worden", schrijft de Nederlandse voetbalbond.



"De ambitie om aan te sluiten bij de top vijf in Europa is ook ingegeven door de veranderingen die momenteel op Europees niveau worden besproken, met het risico dat het speelveld verwatert tot een mix van grote en kleine competities, waarin de middenmoot verdwijnt", aldus de KNVB.



Snel meer.