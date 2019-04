KNVB zag twee 'opties' om bekerfinale te verschuiven stranden

De KNVB heeft andermaal wijzigingen doorgevoerd in het competitieprogramma wegens het Champions League-avontuur.

Op de website van de voetbalbond laat Jan Bluyssen, manager competitiezaken, weten dat serieus is overwogen om de bekerfinale te verschuiven. Twee 'serieuze opties' om de eindstrijd tussen en te verschuiven zijn gestrand, zo laat Bluyssen weten.

"We hebben in overleg met de autoriteiten zorgvuldig alle scenario's bekeken om de benodigde minimale ruimte te kunnen creëren tussen de wedstrijden die Ajax in korte tijd moet afwerken. Niet als eerder met de insteek om Ajax de optimale ruimte te geven, maar in dit geval om de wedstrijden überhaupt te kunnen spelen", aldus Bluyssen. De vereiste ruimte tussen twee wedstrijden bedraagt volgens UEFA- en KNVB-bepalingen twee volle etmalen.



"Nadat twee serieuze opties om de TOTO KNVB Bekerfinale te verzetten waren gestrand, kwamen we uit bij het huidige scenario, waarin niet alle wedstrijden uit de voorlaatste speelronde tegelijkertijd worden afgewerkt. Het liefst hadden we dit voor fans en de clubs voorkomen, maar andere opties waren er niet", stelt de manager competitiezaken van de KNVB. Ajax staat eerst deze maand nog in de kwartfinale van de tegenover . Als de Amsterdammers dit tweeluik overleven, wordt de uitwedstrijd tegen vervroegd van zondag 28 april naar vrijdag 26 april.



"Al in een vroeg stadium zijn de clubs, de commissie competitie en openbare orde en wijzelf akkoord gegaan met het inplannen van competitiewedstrijden op 28 april, de dag na Koningsdag, en de TOTO KNVB Bekerfinale op 5 mei, Bevrijdingsdag. Het scenario dat een van de bekerfinalisten ook de halve finale van de Champions League zou spelen, werd als minimaal ingeschat, maar is uitgekomen. Dat deze situatie nu voorkomt, is fantastisch voor het Nederlandse voetbal, maar bood ons ook de nodige uitdagingen", concludeert Bluyssen.