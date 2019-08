KNVB willigt verzoek van Ajax in en meldt opnieuw verandering

De KNVB heeft de aanvangstijd van het duel tussen VVV-Venlo en Ajax op zaterdag 17 augustus gewijzigd.

Dat meldt de voetbalbond woensdag via de officiële kanalen. De verplaatsing naar 18:30 uur is gebeurd op verzoek van , dat dinsdag doordrong tot de play-offs van de en hiervoor op dinsdag 20 augustus op Cyprus zal aantreden tegen APOEL Nicosia.

'Met alle Eredivisieclubs binnen de ECV is afgesproken dat dergelijke verzoeken gericht op Europees voetbal waar mogelijk door de KNVB worden ingewilligd', zo benadrukt de KNVB. Het doel is om het Nederlandse voetbal vooruit te helpen door de Nederlandse clubs zich optimaal te laten voorbereiden op hun wedstrijden in Europees verband, zo klinkt het.

Oorspronkelijk was om 18:30 uur al de aanvangstijd, zodat de tv-kijker die dag de wedstrijden van zowel Ajax als live kon volgen.

Deze tijd werd twee weken geleden op 19:45 uur gezet toen het Europese avontuur van PSV een vervolg kreeg in de en - PSV van zaterdag 17 naar zondag 18 augustus werd verplaatst.

Ajax staat na twee speelronden op vier punten in de , na de remise tegen (2-2) en de ruime overwinning op (5-0). begon de competitie met een 3-1 overwinning op , maar afgelopen weekend was Sparta met 4-1 te sterk.