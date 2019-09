KNVB wil alsnog met Sergiño Dest in gesprek

Sergiño Dest kan een telefoontje van de KNVB verwachten.

De achttienjarige verdediger van staat op het punt zijn debuut te maken voor het nationale elftal van de Verenigde Staten, in het oefenduel met Uruguay of Mexico, en de Nederlandse voetbalbond wil dan ook graag met hem om de tafel om over zijn nabije toekomst te praten. Na een eventueel debuut bij Team USA kan hij alsnog voor het uitkomen.

"We hadden onlangs al de afspraak staan met Sergiño om met hem om de tafel te gaan en het over zijn mogelijke perspectief bij ons te hebben", wordt Erwin van de Looi, bondscoach van , door het Algemeen Dagblad geciteerd. "Maar door zijn drukke programma met Ajax moest hij die afspraak afzeggen. We hopen op korte termijn alsnog met Sergiño in gesprek te gaan."

De A-interlands tegen Uruguay en Mexico zijn dus niet bindend, maar dat gaat niet op voor de kwalificatieduels van de Amerikanen in oktober. Er is dus haast geboden wat betreft de interlandloopbaan van de in Almere geboren Dest, weet ook Van de Looi. "We willen na deze interlandperiode met hem om de tafel. Maar dan nog ligt de keuze bij de speler. Dat geldt ook voor iemand als Mohamed Ihattaren. Ik kan en wil niet praten voor de gevoelens van de spelers."

Dest, die nog nooit een jeugdinterland voor Nederland speelde, kwam eerder deze zomer op het WK Onder-20 voor Amerika uit.

Van de Looi erkent dat de KNVB een actievere houding wil gaan innemen inzake dubbele nationaliteiten, daar er in het verleden geen sprake was een actief beleid. "Het komt nu ook veel vaker voor, door de samenleving waarin we leven", verklaart de bondscoach van Jong Oranje. "Dat kunnen ook spelers zijn die in het buitenland doorbreken en een Nederlands paspoort hebben. Dat hebben we nu veel beter in kaart. En daar kunnen we dan ook actiever op inspelen."