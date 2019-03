KNVB wil Ajax weer helpen richting kwartfinales Champions League

De KNVB onderzoekt of Ajax weer kan worden geholpen door met Eredivisie-duels te schuiven, zo meldt het Algemeen Dagblad woensdag.

De club uit Amsterdam plaatste zich dinsdagavond voor de kwartfinales van de Champions League door titelverdediger Real Madrid te elimineren. Het competitieduel met PEC Zwolle voorafgaand aan de visite aan het Santiago Bernabéu werd door de KNVB verzet, op verzoek van Ajax.



Ajax speelt op 13 maart tegen PEC Zwolle; een beslissing van de KNVB die vooral in Zwolle en bij Eredivisie-koploper PSV niet goed werd ontvangen. Nu de ploeg van Erik ten Hag op 9/10 april en 16/17 april de kwartfinales afwerkt, tegen een nu nog onbekende tegenstander, zou de KNVB eventueel weer met wedstrijden kunnen schuiven.



Het Algemeen Dagblad noemt Willem II - Ajax (zaterdag 6 april) en Ajax - Excelsior (zondag 14 april) als de duels waarmee geschoven zou moeten worden. Deze duels worden gespeeld voor de heenwedstrijd en de return. Door het verschuiven van het duel met PEC én de naderende interlandperiode is er echter weinig ruimte. Tornen aan de laatste twee speeldagen van het seizoen zal de KNVB niet willen.



De wedstrijden op de laatste twee speeldagen worden immers allemaal op hetzelfde tijdstip afgewerkt. Volgens het dagblad zoekt de bond desondanks naar een manier om Ajax in de drukke komende weken op een of andere manier te ontzien.