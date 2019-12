KNVB wijzigt Eredivisie-programma: Ajax twee keer op zondagavond

De KNVB heeft meerdere wijzigingen doorgevoerd in het speelschema van de Eredivisie.

Omdat de groepsfase van de en nu achter de rug is en ook de achtste finales van de TOTO bekend zijn, heeft de voetbalbond het definitieve programma voor de tweede seizoenshelft bekendgemaakt. In totaal hebben zestien competitiewedstrijden een andere datum of aanvangstijd.

"Omdat de tijd tussen de zestiende en de achtste finales van de Europa League kort is, zijn - ongeacht de resultaten van en in Europa - de definitieve wedstrijdwijzigingen tot begin april doorgevoerd."

"De voorgenomen wijzigingen in speelronde dertig zijn wel afhankelijk van de resultaten van Ajax en AZ in de Europa League", zo meldt de KNVB via de officiële kanalen.