KNVB wijst Makkelie aan voor Klassieker

Danny Makkelie heeft zondag de touwtjes in handen tijdens de eerste Klassieker van 2019, zo heeft de KNVB dinsdagmiddag bekendgemaakt.

De 35-jarige arbiter zal tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip worden bijgestaan door Björn Kuipers, die de rol van videoscheidsrechter toegewezen heeft gekregen.



Makkelie was vorig seizoen ook al de leidsman bij het duel tussen de twee aartsrivalen in Rotterdam. Die wedstrijd werd destijds met 4-1 gewonnen door Ajax. De afgelopen twee edities in de Johan Cruijff ArenA stonden onder leiding van Kuipers, die nu bij het duel dus aanwezig zal zijn als VAR.



Ajax heeft dit seizoen nog geen goede herinneringen aan Makkelie. Het enige duel van Ajax dat de scheidsrechter in de huidige voetbaljaargang floot was namelijk de met 3-0 verloren wedstrijd tegen PSV in het Philips Stadion. De Amsterdammers gaan het duel in met een achterstand van twee punten op koploper PSV, terwijl Feyenoord dertien punten minder heeft dan de Eindhovenaren.



Serdar Gözübüyük komt na de veelbesproken wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen van zondag aankomend weekend niet in actie en zal aan de slag gaan als videoscheidsrechter bij Heracles Almelo - PEC Zwolle. Dennis Higler heeft diezelfde dag de leiding bij de wedstrijd tussen PSV en FC Groningen.