KNVB wekt onbegrip met VAR-keuze: "De landstitel is veertig miljoen waard"

Dit weekend staan er twee toppers op het programma. De belangen zijn dan ook gigantisch en alles ligt onder een vergrootglas.

Mario van der Ende is verbaasd over het besluit van de KNVB om Clay Ruperti en Rob Dieperink aan te wijzen als VAR bij de wedstrijden van zondag tussen respectievelijk en , en - .

Het tweetal is onervaren en de oud-scheidsrechter is daarom bang dat de Nederlandse voetbalbond de VAR eigenhandig 'de nek omdraait'. Van der Ende had liever gezien dat meer ervaren scheidsrechters waren gekozen als videoscheidsrechters bij deze topwestrijden.

"De landstitel is dit seizoen veertig miljoen euro waard. Waarom zitten Björn Kuipers en Danny Makkelie niet achter die schermen als je besluit om Serdar Gözübüyük en Dennis Higler als scheidsrechter aan te stellen?", vraagt Van der Ende zich af in gesprek met De Telegraaf.

"Ruperti floot dit seizoen twee -duels, maar ook nog Katwijk - Noordwijk in de Tweede Divisie..." Van der Ende is van mening dat scheidsrechtersbaas Dick van Egmond de geloofwaardigheid van de KNVB en de arbitrage op het spel zet.

"Na een weekeinde met een storm van kritiek op de scheidsrechters én de video-arbitrage had hij voor meer ervaring moeten kiezen", vervolgt Van der Ende. "Makkelie is door de FIFA en UEFA al ingezet op grote toernooien, maar moet in de beslissende fase van de Eredivisie Ruperti en Dieperink voor laten gaan."

"En dat terwijl de belangen groter zijn dan ooit. En waarom is Kuipers dit seizoen nog geen enkele keer als VAR ingezet?" Volgens Van der Ende worden de komende Eredivisie-speelronde louter 'tweede en derde categorie scheidsrechters' ingezet als VAR.

"En dan kan ik het verweer van de scheidsrechtersafdeling al uittekenen: dat zij zijn opgeleid als VAR en dat geweldig kunnen. Dat kán! Maar waarom nemen Makkelie en Kuipers hen dan niet mee als zij internationale verplichtingen hebben?"

Van der Ende vindt het onbegrijpelijk dat de KNVB voor Ruperti en Dieperink heeft gekozen in wedstrijden waar veel op het spel staat. "Je hebt ook met de uitstraling van het Nederlandse voetbal te maken."

"Die is op zo'n Super Zondag, in zo'n belangrijke fase van de Eredivisie, toch ook gebaat bij VAR-inzet van Kuipers en Makkelie. Voor de geloofwaardigheid had de KNVB hier anders mee moeten omgaan. Dieperink floot drie duels in de Eredivisie en vijf in de ."