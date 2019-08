KNVB voldoet aan wens PSV en verzet duel met Heracles opnieuw

De competitiewedstrijd tussen Heracles Almelo en PSV op zondag 18 augustus is op verzoek van de Eindhovenaren verzet naar een later tijdstip.

De aftrap vindt niet plaats om 16:45 uur, maar om 20:00 uur. Het zal voor de ploeg van Mark van Bommel de tweede keer op rij zijn dat er op zondagavond wordt afgetrapt, want komende zondag begint de thuiswedstrijd tegen ook om 20:00 uur.

Volgens het ANP diende een verzoek in bij de KNVB om het duel op een later tijdstip af te werken. Reden van het verzoek is de dubbele ontmoeting met FK Haugesund in de derde voorronde van de . Op donderdag 15 augustus staat de return in het Philips Stadion op het programma. Door het duel met Heracles in de avond af te werken, heeft PSV iets langer de tijd om zich voor te bereiden op het duel in de derde speelronde van de .

De wedstrijd tussen Heracles en PSV stond in eerste instantie voor zaterdagavond 17 augustus op het programma. Na de uitschakeling van PSV in de tweede voorronde van de tegen FC Basel, moeten de Eindhovenaren zich via de voorrondes zien te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Vanwege het duel met Haugesund werd de wedstrijd tegen Heracles daarom al verschoven naar zondagmiddag 18 augutsus.

PSV werd vorige week uitgeschakeld door FC Basel (2-1), nadat de heenwedstrijd in Eindhoven nog met 3-2 werd gewonnen. Als de Eindhovenaren wel van Haugesund winnen, moet Austria Wien of Apollon Limassol worden afgetroefd om de groepsfase van de Europa League te halen.

Het eerste duel met de Noren is aanstaande donderdag in Haugesund. Het team van Van Bommel begon de Eredivisie afgelopen weekend met een gelijkspel op bezoek bij . Nadat de Tukkers binnen tien minuten al de leiding namen, zorgde Denzel Dumfries ervoor dat de Brabanders in de tweede helft een punt pakten.