KNVB vindt opvolger voor vertrokken Van Wonderen bij Oranje

De KNVB heeft met Maarten Stekelenburg een nieuwe assistent voor bondscoach Ronald Koeman aangesteld.

Er was een plaats vrijgekomen in de staf van Oranje na het vertrek van Kees van Wonderen. De voetbalbond maakt tegelijkertijd bekend dat Ruud van Nistelrooij tijdens het EK van 2020 een rol in de coachingsstaf zal krijgen.

Van Wonderen stapte begin deze maand op, omdat hij het gevoel had dat hij in zijn functie 'onvoldoende zijn ei kwijt kon'. "Daardoor merkte ik dat ik niet meer helemaal gelukkig was", liet de 50-jarige oud-speler van weten.

Zijn opvolger Stekelenburg (47) had de afgelopen jaren Oranje Onder-17, Onder-18 en Onder-19 onder zijn hoede. Sinds augustus werkte hij als bondscoach bij de Onder-19, waarmee hij in 2017 de halve finale van het EK wist te halen.

Stekelenburg werkte tijdens zijn trainerscarrière verder in de jeugdopleiding van en als eindverantwoordelijke bij Ajax Cape Town, AFC en .

Het speelt z'n volgende interland op donderdag 26 maart in Eindhoven tegen de Verenigde Staten. Drie dagen later komt Spanje op bezoek. Dat duel wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA.