KNVB verschuift wedstrijden van PSV, Ajax en Feyenoord

De KNVB heeft vrijdagochtend een aantal wijzigingen in het speelschema bekendgemaakt.

Vanwege de Europese beslommeringen van , en wordt een handvol wedstrijden op een andere dag of op een ander tijdstip afgewerkt dan in eerste instantie de bedoeling was.

PSV moet vanwege de -uitschakeling door FC Basel in de voorrondes van de aantreden tegen FK Haugesund en de voetbalbond heeft daarom twee competitiewedstrijden van de Eindhovenaren verplaatst.

De ploeg van trainer Mark van Bommel treft de Noren aankomende donderdag voor de heenwedstrijd, terwijl de return in het Philips Stadion een week later op het programma staat.

Het -duel met is daarom verplaatst van zaterdag 10 augustus naar zondag 11 augustus en wordt met een aanvangstijdstip van 20.00 uur de eerste zondagavondwedstrijd in Eindhoven.

Een week later wordt de uitwedstrijd van PSV tegen verplaatst van zaterdag 17 augustus naar zondag 18 augustus. Er zal om 16.45 uur worden afgetrapt in Almelo.

De wijzigingen in het speelschema voor Ajax en Feyenoord zijn wat minder ingrijpend. De Amsterdammers spelen dinsdag in de voorrondes van de Champions League tegen PAOK Saloniki en ontvangen de Grieken een week later in de Johan Cruijff ArenA voor de return.

Het aanvangstijdstip van de wedstrijd tegen op zaterdag 10 augustus is hierom verlaat van 18.30 uur naar 19.45 uur, terwijl een week later voor de wedstrijd tegen hetzelfde is gedaan.

Feyenoord begint op zondag 18 augustus om 16.45 uur tegen in plaats van 14.30 uur. De Rotterdammers spelen drie dagen voor de wedstrijd in De Kuip in Georgië tegen Dinamo Tblisi.