KNVB verplaatst duel Ajax met maand en houdt ruimte voor meer wijzigingen

De KNVB heeft woensdagmiddag het definitieve speelschema voor de Eredivisie en de Eerste Divisie bekendgemaakt.

De voetbalbond heeft, ten opzichte van het conceptprogramma dat vorige week werd gepresenteerd, bij 47 van de 704 wedstrijden wijzigingen aangebracht wat betreft de aanvangstijd of speeldag.

De meest in het oog springende verandering is de verplaatsing van - van zaterdag 24 augustus naar woensdag 25 september. De Amsterdammers spelen de week voor en de week na die zaterdag in de play-offs van de of de en krijgen daardoor meer tijd om te herstellen en zich voor te bereiden.



Ook voor de andere clubs die Europees actief zijn kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden. Als de play-offs van de Europa League haalt, gaat het duel met bijvoorbeeld ook naar 25 september. Als en in dat stadium nog Europees actief zijn, wordt de onderlinge wedstrijd die de twee afwerken eveneens naar die dag verplaatst.



Voor vindt er mogelijk nog een kleine wijziging plaats in de agenda. De wedstrijd die op 24 augustus tegen wordt gespeeld blijft sowieso in dat weekend staan. Alleen als de Eindhovenaren op donderdag 22 augustus moeten aantreden in de play-offs van de Europa League, zal dat duel worden verplaatst naar zondag 25 augustus.