KNVB verlengt samenwerking met Sarina Wiegman tot en met EK van 2021

Sarina Wiegman blijft langer aan als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, zo maakt de KNVB maandagmiddag wereldkundig.

Met het nieuwe contract is Wiegman tot en met het EK van 2021 in Engeland de eindverantwoordelijke. De oude verbintenis liep door tot de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Beide partijen zijn tevreden over de beslissing om de samenwerking een vervolg te geven.

Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal van de KNVB, vindt het knap dat Wiegman met de al zolang bij de top van de wereld hoort. "Als je er dus in slaagt om eerst met je team Europees kampioen te worden (in 2017, red.) en twee jaar later de WK-finale te halen (in 2019, red.), dan is wel duidelijk hoeveel kwaliteit Sarina bezit."

Zowel de voetbalbond als Wiegman is echter gebrand op nieuwe successen. "Alle partijen zijn er dan ook van overtuigd dat Sarina ook de komende periode de juiste vrouw op de juiste plaats is."

Wiegman, die rept over een 'unieke periode in het vrouwenvoetbal', is blij met het vertrouwen van de KNVB en de mogelijkheid om langer aan te blijven als bondscoach. "Het is wat mij betreft een mooie combinatie van nu moeten én willen presteren, en tegelijkertijd de speelsters verder kunnen helpen bij hun ontwikkeling", reageert de coach van het vrouwenelftal op de contractverlenging.

"In zo'n omgeving voel ik me heel goed op m'n plaats. Het spreekt denk ik voor zich dat ik onwijs veel zin heb om er, samen met m'n staf en de speelsters, weer anderhalf jaar vol voor te gaan."

Wiegman begon medio 2014 als assistent-bondscoach en maakte in januari 2017 promotie naar de functie van bondscoach. Een halfjaar later veroverde de oud-international de Europese titel in eigen land. Afgelopen zomer werd de finale van het WK in Frankrijk gehaald. In de eindstrijd bleken de Verenigde Staten echter te sterk voor de Oranje Leeuwinnen (0-2).

Plaatsing voor het EK van 2021 lijkt een kwestie van tijd, aangezien Nederland de eerste zes wedstrijden in de kwalificatiecyclus winnend wist af te sluiten.