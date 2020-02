KNVB straft FC Den Bosch voor 'verwijtbaar gedrag' na spreekkoren

De KNVB heeft FC Den Bosch gestraft voor de racistische spreekkoren die in november in De Vliert te horen waren tijdens de wedstrijd tegen Excelsior.

De Brabanders moeten in de wedstrijden tegen Jong van vrijdag 14 februari en op vrijdag 6 maart drie vakken op de Oosttribune leeghouden. Vanuit dit deel van de tribune waren op 17 november de kwetsende spreekkoren aan het adres van -speler Ahmad Mendes Moreira te horen.

In de straf is ook één voorwaardelijke wedstrijd opgenomen. Als er zich binnen een periode van twee jaar nieuwe ongewenste situaties voordoen, mogen de supporters die een seizoenkaart hebben voor deze vakken opnieuw niet aanwezig zijn bij een wedstrijd.

liet in een eerder stadium al weten hoe dan ook niet in beroep te gaan tegen een eventuele straf. "We accepteren de beslissing van de tuchtcommissie. "

"Wel balen we enorm dat de goeden onder de kwaden moeten lijden. Dat spijt ons echt", laat voorzitter van de Raad van Commissarissen Jan-Hein Schouten optekenen.

"Desondanks vragen wij de supporters om begrip voor het ingenomen standpunt en om de opgelegde strafeis te respecteren. De eerste goede stappen in het (lange) veranderproces zijn gezet. We willen eilandjes doorbreken en mensen dichter bij elkaar brengen."

"Daarvoor werken we met elkaar aan ons grotere verhaal, omdat een goed verhaal richting geeft en laat zien waar de club voor staat", vervolgt Schouten, die aangeeft dat zijn club in de komende tijd de interne organisatie verder wil professionaliseren.

"Door alles goed in te vullen vanuit dat ene vertrekpunt, zullen supporters zich hopelijk ook gewaardeerd voelen. Idealiter levert dit een gevoel van trots en respect naar de club én elkaar op, zodat FC in de komende jaren echt uitgroeit tot die club voor iedereen."

De KNVB legt op zijn beurt uit dat de reactie van FC Den Bosch tijdens de wedstrijd heeft meegespeeld in het bepalen van de strafmaat: "De tuchtcommissie verwijt FC Den Bosch onder andere dat het tijdens de wedstrijd niet heeft erkend dat er sprake was van racistische uitingen."

"Dit blijkt onder meer uit het feit dat de stadionspeaker tijdens de wedstrijd niet heeft gemeld dat het stilleggen van de wedstrijd te maken had met racisme, terwijl dit het geval was." Hoewel de spelersgroep wel een 'dempende rol' speelde, heeft de club volgens de voetbalbond tijdens en na de wedstrijd te weinig gedaan.

"Dat de club naar aanleiding van de racistische spreekkoren en uitlatingen tot op heden slechts één persoon heeft kunnen identificeren en een stadionverbod heeft kunnen opleggen, acht de tuchtcommissie onvoldoende en verwijtbaar."

De tuchtcommissie heeft wel van de club te horen gekregen dat er momenteel stappen worden gezet om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen: "Hoewel hierbij sprake is van 'beter laat dan nooit', neemt dit niet weg dat er tijdens en na de wedstrijd verwijtbaar is gehandeld."

De tuchtcommissie ziet er desondanks van af om een ander soort straf op te leggen: "Het in mindering brengen van winstpunten zou geen recht doen aan het optreden van de spelersgroep van FC Den Bosch, terwijl het louter opleggen van een geldboete niet passend is bij de ernst van de begane overtreding."