KNVB start met VAR-communicatie in vijftien Eredivisie-stadions

De KNVB start vanaf speelronde tien in de Eredivisie met VAR-communicatie op de videoschermen in de stadions, zo laat de voetbalbond dinsdag weten.

Bij een ingreep van de VAR zal op videoschermen aan het publiek aangegeven worden wat de reden van de ingreep is. Zodoende krijgen de aanwezige supporters een duidelijker beeld waarom het spel wordt stilgelegd.

Tijdens de Johan Cruijff Schaal tussen en werd al een proef gedaan met VAR-communicatie op de videoschermen in de Johan Cruijff ArenA. Na de succesvolle proef heeft de KNVB - in overleg met de -clubs - besloten om vanaf de komende speelronde de VAR-communicatie op de videoschermen in de stadions te tonen.

Alleen , en beschikken nog niet over geschikte videoschermen.

"Eén van de verbeterpunten die voortkwamen uit het eerste seizoen VAR in de Eredivisie, was dat het publiek beter geïnformeerd wilde worden over VAR-situaties", meldt de KNVB op de website. "Te vaak wisten toeschouwers niet precies waarom de VAR ingreep. Een manier om daar meer duidelijkheid over te verschaffen, is de vermelding op de videoschermen in de stadions.

"Op het moment dat de VAR contact zoekt met de scheidsrechter over een mogelijke herziening van een beslissing, wordt vanuit het ARAG KNVB Replay Center per tablet ingevoerd om welke situatie het gaat", aldus de voetbalbond. "Bijvoorbeeld: 'check mogelijk hands' of 'doelpunt afgekeurd - buitenspel'. Dit bericht wordt rechtstreeks gepubliceerd op de videoschermen."