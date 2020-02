KNVB sluit vier wedstrijden in acht dagen niet bij voorbaat uit

Het is nog niet duidelijk wanneer de wedstrijden FC Utrecht - Ajax en AZ - Feyenoord gaan plaatsvinden.

Afgelopen zondag werden de duels afgelast vanwege storm Ciara en de KNVB is nu druk aan het puzzelen om te kijken wanneer de wedstrijden kunnen worden ingehaald.

De voetbalbond sluit daarbij vier duels in acht dagen niet bij voorbaat uit. Door de storm wilde de KNVB geen risico's nemen en besloot men de vier geplande -duels te schrappen.

Inmiddels is bekend dat - en - dinsdag worden afgewerkt. Het inplannen van de andere twee duels wordt lastig, daar en nog actief zijn in de én de TOTO .

"Het wordt een hele puzzel, onze competitieleider Heinrich Welling kijkt er momenteel naar", laat een woordvoerder van de de voetbalbond weten tegenover NU.nl.

De KNVB erkent dat men het liefst zo snel mogelijk de duels wil afwerken. "Het is wenselijk om de wedstrijden zo snel mogelijk in te halen. Maar als er geen ruimte is, dan is er geen ruimte." De voetbalbond hanteert als stelregel dat er minimaal 48 uur rust tussen twee wedstrijden moet zitten.

'Daardoor is het in theorie mogelijk om bijvoorbeeld op zaterdag, dinsdag, donderdag en zondag vier duels in acht dagen te spelen. Een dergelijke optie wil de bond niet bij voorbaat uitsluiten', zo meldt Nu.nl.

Het lijkt echter waarschijnlijker dat de KNVB wacht met het vaststellen van een nieuwe datum tot Ajax en AZ uitgeschakeld zijn in het bekertoernooi of in Europa.

Nadeel wel is dat en ook nog actief zijn in het bekertoernooi, waardoor een nieuwe speeldatum vastleggen waarschijnlijk lastig blijft.