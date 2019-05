KNVB sluit uitstellen play-offs uit en wijst naar EL-finale en Hemelvaartsdag

De KNVB laat vrijdag weten dat het niet mogelijk is om de laatste duels van de play-offs nog te verplaatsen.

Komende dinsdag worden de beslissende duels van de play-offs om Europees voetbal én promotie/degradatie gespeeld. Op dezelfde dag vindt er echter ook een landelijke staking van het openbaar vervoer plaats.



Veel voetbalfans zullen dinsdag willen reizen om hun club aan te moedigen. De voetbalbond erkent dat de staking ongelegen komt en vreest dat fans moeite zullen hebben om het stadion te bereiken. Het uitstellen van de wedstrijden is echter geen optie, aangezien woensdag de finale van de tussen en op het programma staat.



"Op 29 mei wordt de finale van de Europa League gespeeld, waardoor op het ongewenste tijdstip van 16.00 uur zou moeten worden afgetrapt", wordt de KNVB geciteerd door De Telegraaf. "Hemelvaartsdag was in veel gevallen voor de lokale autoriteiten geen optie. De play-offs kunnen niet nog later eindigen in verband met de in juni beginnende interlandperiode."



De KNVB adviseert de fans om op tijd naar de stadions af te reizen. en strijden dinsdag in de return in Arnhem om een ticket voor Europees voetbal. Daarnaast nemen en en en het tegen elkaar op om te bepalen welke club volgend seizoen in de acteert en welke club in de speelt.