KNVB sluit deal met DFB en tekent Memorandum of Understanding

De KNVB heeft vrijdag een tweejarig samenwerkingsverband met de Duitse voetbalbond (DFB) gesloten.

Dat laat de voetbalbond weten via de officiële kanalen. In aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Oranje en de Duitse nationale ploeg hebben de bestuurders van beide bonden hun handtekening gezet onder de Memorandum of Understanding.

Michael van Praag (bondsvoorzitter), Gijs de Jong (secretaris-generaal) en Eric Gudde (directeur betaald voetbal) zetten namens de KNVB hun handtekening onder de overeenkomst. "Het partnership tussen de KNVB en de DFB staat vooral in het teken van kennisoverdracht op diverse vlakken", zo meldt de KNVB.

"Vertegenwoordigers van beide bonden zullen elkaar twee keer per jaar ontmoeten - in Duitsland en in Nederland - om kennis uit te wisselen, ervaringen te delen en te leren van elkaars aanpak op het gebied van management, technische zaken en ontwikkeling en innovatie. Samenwerking op andere onderwerpen behoort desgewenst uiteraard ook tot de mogelijkheden."

"Op het veld zijn de DFB en de KNVB elkaars concurrenten, zoals vandaag in Hamburg", reageert Van Praag. "Daarbuiten werken we zeer nauw en constructief samen en onderhouden we vriendschappelijke banden. Die banden hebben we nu verstevigd in een Memorandum of Understanding. Daar heeft de KNVB er meer van in de wereld. Meestal zijn beide partners daar minder gelijkwaardig aan elkaar dan nu. In dit geval betreft het twee sterke bonden die samenwerken om ons voetbal verder te brengen, om van elkaar te leren, als signaal aan de rest van de voetbalwereld dat onderling verantwoordelijkheid nemen essentieel is. Wij zijn zeer blij met deze overeenkomst met ons buurland."

De KNVB sloot eerder al vergelijkbare overeenkomsten met de voetbalbonden van China, Iran, Kaapverdië en Qatar. "Met deze MoU versterken we niet alleen onze betrekkingen met onze buren, maar onderstrepen we ook het vriendschappelijke karakter ervan. We verheugen ons op een constructieve uitwisseling met de KNVB", aldus Rainer Koch, vice-voorzitter van de DFB.