'KNVB schrapt regel in Eerste Divisie; goed nieuws voor Ajax en PSV'

Talenten van Ajax, AZ, FC Utrecht en PSV mogen vanaf volgend seizoen vaker in actie komen in de Keuken Kampioen Divisie, aldus het Eindhovens Dagblad.

De KNVB heeft de afgelopen week een akkoord bereikt met de clubs uit de en Eerste Divisie over het schrappen van de zogenoemde 'formulierregel'. Deze regel hield in dat spelers die bij het eerste elftal op het wedstrijdformulier stonden, de daaropvolgende maandag niet meer in actie mogen komen bij het Jong-team in de competitie.

Hierdoor kwam het regelmatig voor dat spelers een heel weekeinde niet in actie kwamen, doordat zij in het eerste elftal geen minuten maakten en daarna niet bij het Jong-team mochten spelen. Vanaf komend seizoen komt daar dus verandering in. Pas als talenten in een weekend daadwerkelijk in actie zijn gekomen in het eerste elftal, mogen zij de daaropvolgende maandag niet meer spelen.



Jong-teams mogen vanaf komend seizoen ook keepers opstellen van maximaal 25 jaar oud, daar waar het afgelopen seizoen 23 jaar het maximum was. Keepers die geboren zijn na 31 december 1994 mogen spelen namens Jong-teams in de . Voor veldspelers blijft de grens wél 23 jaar. De clubs zijn er namelijk niet in geslaagd een dispensatieregel af te spreken voor spelers ouder dan 23 jaar.



, , en moeten daarom af en toe oefenwedstrijden inlassen om de oudere spelers ook aan hun minuten te laten komen. Als voorbeelden worden Trent Sainsbury en Aziz Behich door het regionale dagblad naar voren gehaald. Zij zijn ouder dan 23 jaar en kwamen onder hoofdtrainer Mark van Bomml niet in het spel voor, terwijl zij ook niet met Jong PSV mochten spelen.