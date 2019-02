KNVB schrapt Ajax - PEC; PSV overweegt juridische stappen

De KNVB heeft het competitieduel tussen Ajax en PEC Zwolle van zaterdag 2 maart (18.30 uur) verplaatst naar woensdag 13 maart (18.30 uur).

Ajax speelt op dinsdag 5 maart om 21.00 uur in het Santiago Bernabéu het tweede duel met Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Het elftal van trainer Erik ten Hag verloor de heenwedstrijd met 1-2 en zal zodoende alle zeilen moeten bijzetten om kwalificatie voor de volgende ronde af te dwingen. Om Ajax tegemoet te komen, is besloten de thuiswedstrijd van het weekend ervoor uit het Eredivisie-programma tegen PEC te schrappen.



"In het belang van het Nederlandse voetbal hebben we voorafgaand aan dit seizoen met alle clubs afgesproken om zoveel mogelijk rekening te houden met de Europese verplichtingen van de Nederlandse clubs. Ajax is dit seizoen nog de enige club die namens het Nederlandse voetbal de punten voor de coëfficiëntenlijst van de UEFA kan binnenhalen, dus daar houden we zoals afgesproken rekening mee", reageert manager competitiezaken Jan Bluyssen van de KNVB.



De beslissing om de wedstrijd te verplaatsen, stuit op weerstand van zowel PEC als PSV, dat momenteel koploper is in de Eredivisie en vier punten meer heeft dan Ajax. Beide clubs hebben 'grote bezwaren' over het schrappen van de wedstrijd en overwegen juridische stappen, zo meldt De Telegraaf. "We beseffen dat de aanvangstijd van 18.30 uur op een doordeweekse dag ongunstig is voor de supporters van PEC Zwolle, maar omdat het een Champions League-avond is, kan het helaas niet anders", aldus Bluyssen.