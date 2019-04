KNVB schorst Slutsky na tirade over Gözübüyük

Leonid Slutsky is akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de onafhankelijke aanklager betaald voetbal.

De trainer van is geschorst voor twee wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Door de schorsing moet de Russische trainer aanstaande zondag tegen Vitesse plaatsnemen op de tribune. Assistent-trainer Oleg Yarovinskiy neemt de taken van Slutsky tegen over.

Slutsky was boos op de scheidsrechter na zijn optreden bij het duel tussen Vitesse en . De Russische trainer baalde van de eerste strafschop van PSV, waarbij Hirving Lozano op zoek ging naar contact met doelman Remko Pasveer. Niet veel later werd een strafschop voor Vitesse terecht teruggedraaid door Gözübüyük, die op dat moment wel gebruikmaakte van de VAR.

De oefenmeester van de Arnhemmers ging daarom in ongekende bewoordingen los over de leidsman, die hij 'de slechtste scheidsrechter van de wereld' noemde. "Hij denkt dat hij God is. Hij is arrogant, egoïstisch en denkt dat hij de belangrijkste man op het veld is."

Die uitspraak ging de KNVB te ver: "Slutskiy wordt gestraft omdat hij in tv-interviews, na afloop van Vitesse – PSV van zondag 7 april (3-3), de arbitrage in diskrediet heeft gebracht. De aanklager stelt dat er van een trainer/coach mag worden verwacht dat hij zowel binnen als buiten het veld dergelijke uitlatingen niet doet en respect toont voor de arbitrage", laat de voetbalbond weten op de website.

Slutsky reageert op de clubwebsite kort op zijn schorsing: “Er is de afgelopen dagen genoeg gezegd over de situatie. Het belangrijkste vind ik dat het team zo goed mogelijk wordt klaargestoomd voor de slotfase van de competitie. Daar gaan wij ons nu op richten.”