'KNVB overweegt programma week op te schuiven om Ajax tegemoet te komen'

De KNVB zoekt nog altijd naar een oplossing om Ajax tegemoet te kunnen komen in aanloop naar de halve finale van de Champions League.

Voetbal International weet te melden dat de voetbalbond overweegt om de volledige competitie een week op te schuiven en wil dit idee donderdag voorleggen aan alle andere clubs.

In eerste instantie had men bij de KNVB geen rekening gehouden dat een Nederlandse club de halve finale van de zou halen. Daardoor komen momenteel twee zaken in het gedrang: dat alle wedstrijden in de laatste twee speelrondes van de tegelijkertijd worden gespeeld en dat clubs die Europees spelen niet korter dan 48 voor dat duel in competitieverband mogen spelen.



Men zag de beste optie in het vervroegen van het duel tussen en naar vrijdagmiddag, omdat het op zaterdag Koningsdag is. De Superboeren zien echter niets in dit plan, omdat dit om veiligheidsredenen niet mogelijk is. Daardoor is momenteel de enige overgebleven oplossing om de laatste twee speelrondes in de Eredivisie een week op te schuiven, waardoor er op zondag 12 en 19 mei gevoetbald wordt.



Het lijkt op dit moment de enige mogelijkheid te zijn om Ajax 48 uur rust te geven in aanloop naar de heenwedstrijd in de halve finale van de Champions League, die op dinsdag 30 april of woensdag 1 mei wordt afgewerkt. Donderdag zullen de overige clubs een beslissing nemen over dit plan. Op 5 mei wacht voor Ajax de bekerfinale tegen en eerder liet de KNVB weten dat deze wedstrijd niet verplaatst kan worden.