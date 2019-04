KNVB meldt nieuwe datum van veelbesproken Jong Ajax - FC Twente

De wedstrijd tussen Jong Ajax en FC Twente is opnieuw vastgesteld, zo meldt de KNVB woensdagochtend via de officiële kanalen.

Beide clubs staan op maandag 29 april om 20.00 uur op Sportpark De Toekomst tegenover elkaar. Het duel werd eerder uitgesteld, omdat de gemeenten de veiligheid rondom de wedstrijd niet kon waarborgen.

Het duel stond eerst ingepland op vrijdag 19 april, maar werd op last van de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel afgelast. De Tukkers konden kampioen worden, waardoor veel fans van naar Amsterdam zouden afreizen. De Toekomst bood echter slechts plaats voor 185 uitfans, waardoor de fans in en rond Amsterdam feest zouden gaan vieren als de titel werd behaald.



Beide gemeenten erkenden dat hierdoor een reële kans was dat de duizenden FC Twente-fans op deze wijze 'wanordelijkheden en verstoring van de openbare orde' konden opleveren. FC Twente is inmiddels kampioen geworden. Maandag speelde men gelijk tegen Jong (0-0), terwijl concurrent onderuit ging bij Jong (2-0).