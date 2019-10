KNVB legt Argjend Selimi flinke schorsing op na weerzinwekkende tackle

Argjend Selimi kan voorlopig niet in actie komen voor SV Spakenburg.

De 23-jarige aanvaller van de Tweededivisionist is namelijk door de KNVB voor vijf wedstrijden geschorst, vanwege de rode kaart die hij afgelopen weekeinde ontving in de stadsderby tegen IJsselmeervogels (2-2).

Selimi kreeg afgelopen zaterdag voetbalminnend Nederland over zich heen, nadat hij tijdens IJselmeervolgers - Spakenburg tegenstander Ahmed El Azzouti op zeer grove wijze attaqueerde. De buitenspeler van Spakenburg werd met een directe rode kaart van het veld gestuurd en baarde vervolgens opzien met het interview dat hij na afloop aflegde voor de camera van FOX Sports .

Selimi leek zich van weinig kwaad bewust. "Je kunt het als slim, maar ook als niet slim zien. Ik dacht: ik haal de aanval eruit. Hoe ik het deed was niet echt slim, maar ik zou het eerlijk gezegd zo weer doen. Ik haalde niet echt door, anders zou ik hem wel blesseren. Het was meer om hem te vegen en niet om hem dood te trappen of te blesseren", zo lichtte hij toe.

Zijn uitspatting is Selimi dus op een schorsing van vijf duels komen te staan.