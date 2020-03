KNVB laat wedstrijden buiten Noord-Brabant gewoon doorgaan

De uitbraak van het coronavirus zorgt er niet voor dat de Eredivisie in zijn geheel wordt stilgelegd.

Alle clubs kwamen woensdag bijeen op het bondsbureau van de KNVB om de heikele kwestie uitgebreid te bespreken.

De wedstrijden in de aankomende speelronde die buiten Noord-Brabant plaatsvinden gaan gewoon door. Daarnaast is publiek gewoon welkom bij de zes wedstrijden in de die niet zijn geschrapt, zo is de uitkomst van het spoedoverleg.

"We houden de veiligheidsregio's aan", verklaart directeur betaald voetbal Eric Gudde in een reactie aan het Algemeen Dagblad. "En we spelen zolang mogelijk met publiek."

Meer teams

Daarnaast gaan de aankomende interlands van het gewoon door. Het elftal van bondscoach Ronald Koeman oefent op 26 maart in Eindhoven tegen de Verenigde Staten.

Drie dagen later, op 29 maart, is Spanje de tegenstander van Oranje in de Johan Cruijff ArenA. Gudde benadrukt dat de KNVB goed luistert naar de adviezen van de Nederlandse regering en nooit op eigen houtje beslissingen zal nemen.

"Ook in Engeland en België wordt gewoon doorgespeeld. Elke overheid neemt daar een beslissing in. Wij zijn niet deskundig, de deskundigen ziten bij de overheid, die nemen de beslissingen."

De KNVB hoopt dat de beslissing om de duels in Noord-Brabant geen negatieve gevolgen zal hebben.

"Het uitgangspunt is dat alle ploegen bij de start van de laatste twee speeldagen evenveel wedstrijden hebben gespeeld."

Lees beneden verder

De Nederlandse clubs spraken deze woensdag met de KNVB, de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie over alle mogelijke scenario's voor de komende tijd.

De voetbalbond liet in een eerder stadium al weten dat het uitstellen van wedstrijden de voorkeur heeft boven het laten spelen van duels in lege stadions.

Dinsdag werd duidelijk dat - , - sc en - vanwege het coronavirus in Noord-Brabant voorlopig van de speelkalender zijn gehaald.