KNVB komt met nieuw idee inzake VAR: "Uitvoering ervan is lastig"

Het publiek in de stadions moet beter worden geïnformeerd over beslissingen van de VAR, zegt Dick van Egmond in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Als het aan de KNVB ligt, worden de beelden die nu alleen door de arbitrage te zien zijn op schermen in de Eredivisie-stadions getoond. "Hoe eerder dat gebeurt, hoe beter", zegt de scheidsrechtersbaas.



Van Egmond zat zaterdag zelf in GelreDome toen een doelpunt van Vitesse teniet werd gedaan en sc Heerenveen een strafschop kreeg, waardoor het niet 3-1, maar 2-2 werd. "Dat was wel een bijzonder moment", aldus de oud-scheidsrechter. "Toen de aftrap werd uitgesteld, wist ik al dat ze aan het kijken waren." Van Egmond geeft aan dat men bezig is het nieuwe idee in te voeren.



"Maar het vergt tijd en organisatie. De uitvoering ervan is lastig. En als we ermee beginnen, moet het ook goed gebeuren. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat het publiek al beelden te zien krijgt terwijl de scheidsrechter er nog naar moet kijken." De scheidsrechtersbaas wist al dat de introductie van de VAR in de Eredivisie voor veel opschudding zou zorgen.



"Dat hadden we al voorspeld. Er waren mensen bang dat er geen gespreksstof meer zou zijn door de VAR. Maar nu heb je de discussie over de vraag: 'Waarom grijpt hij daar wel in en daar niet?' Het is bovendien nieuw dus wordt er extra over gesproken. We hadden weer een goed weekeinde. De beslissingen die werden genomen waren allemaal juist."