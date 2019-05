KNVB helpt PSV en verplaatst duel met Ajax om Johan Cruijff Schaal

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal is door de KNVB een dag vervroegd.

De voetbalbond is tot dit besluit gekomen doordat rond de Nederlandse Supercup in actie moet komen in de tweede voorronde van de . Om de Eindhovenaren een zo gunstig mogelijke voorbereiding te gunnen, wordt de wedstrijd tegen een dag naar voren gehaald.



De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal stond op zondag 28 juli op het programma, maar zal nu op zaterdag 27 juli om 18.00 uur worden afgewerkt. Het duel tussen Ajax en PSV wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA, het stadion van de landskampioen. PSV mag volgens de KNVB 4.500 toeschouwers meenemen naar Amsterdam.



"Bij de keuze om de wedstrijd een dag te vervroegen is het sportieve belang doorslaggevend geweest. Geanticipeerd is op een mogelijk vertrek van PSV op de zondagochtend na de wedstrijd richting een Europese bestemming. De Eindhovenaren komen dinsdag 23 of woensdag 24 juli en dinsdag 30 of woensdag 31 juli uit in de tweede voorronde van de Champions League", laat de KNVB weten op de website.



De selectie van Mark van Bommel komt op 17 juli in actie in een oefenduel met . Op 23 of 24 juli volgt de tweede voorronde van de Champions League. Na het duel met Ajax om de Johan Cruijff Schaal volgt op 30 of 31 juli de return in de voorronde. In het weekend van 2, 3 en 4 augustus gaat de weer van start. In de weken die daarop volgen worden de derde voorronde en play-offs van de Champions League gespeeld.