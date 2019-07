KNVB heeft plannen en test nieuw idee tijdens Ajax-PSV na onvrede

Scheidsrechters in Nederland gaan in de toekomst mogelijk hun beslissingen na een ingreep van de Video Assistant Referee (VAR) uitleggen.

Dit doen zij tijdens de wedstrijd aan de tv-kijkers en fans in het stadion. Arbiters kunnen dan via een geluidsinstallatie het publiek informeren. Tijdens de confrontatie tussen en komende zaterdag om de Johan Cruijff Schaal wordt al een proef gehouden.

"Te vaak wisten toeschouwers of tv-kijkers niet precies waarom de VAR ingreep", concludeerde de KNVB volgens een woordvoerder, geciteerd door De Telegraaf . "Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Een manier om het publiek beter inzicht te verschaffen, is het vertonen van de VAR-beslissing op het videoscherm in het stadion en op tv."



Bij het duel om de Johan Cruijff Schaal wordt het plan getest. De assistent-VAR meldt per tablet om welke situatie het in de wedstrijd gaat. Dit bericht wordt vervolgens rechtstreeks gepubliceerd op het scherm in het stadion en in de uitzending bij FOX Sports .

De woordvoerder erkent dat er nog wel wat hobbels te nemen zijn om het initiatief in te voeren, zoals het feit dat niet iedere club beschikt over een geschikt videoscherm in het stadion. De KNVB gaat daarover nog in overleg met de clubs.



Ook zullen de stemmen van bijvoorbeeld Björn Kuipers en Bas Nijhuis mogelijk te horen zijn in het stadion met uitleg over een beslissing. "Het klopt dat we voornemens zijn vanaf de kwartfinales van de TOTO een on-field-announcement te testen", aldus de woordvoerder. "Dat is op dit moment nog onderwerp van gesprek met onder meer de clubs. Na evaluatie wordt besloten of deze communicatiewijze breder wordt ingevoerd in de en de KNVB Beker."