KNVB hard voor Van Boekel: "Dit zijn wel twee fouten, ja"

FC Utrecht en PSV speelden zondagmiddag met 2-2 gelijk, maar na afloop gaat het voornamelijk over de rol van scheidsrechter Pol van Boekel.

De leidsman werd in de slotminuten door videoscheidsrechter Danny Makkelie naar de kant geroepen, nadat Denzel Dumfries Simon Gustafson naar de grond had gewerkt. Na het bekijken van de beelden besloot Van Boekel Utrecht geen strafschop te geven.

"Dit zijn wel twee fouten, ja", geeft Reinold Wiedemeijer namens de KNVB toe in gesprek met FOX Sports . "Een scheidsrechter wordt nooit beter als je hem bestraft en buiten de selectie laat. Dat doe je met een speler ook niet, die mag ook weer spelen. Er zal met deze scheidsrechter gesproken worden over waarom hij tot deze beslissing is gekomen. Makkelie heeft tegen Van Boekel gezegd dat hij het een strafschop vond."



"Het was een overtreding, maar de scheidsrechter blijft altijd leidend", zo gaat de voormalig arbiter verder. In de eerste helft had PSV mogelijk ook recht op een strafschop, toen Timo Letschert het shirt van Luuk de Jong vasthield in het strafschopgebied. "Ook dat vonden wij een strafschop, en ook dat is tegen Van Boekel gezegd. Maar Van Boekel gaf aan dat hij het gezien had en het te weinig vond voor een penalty."



"De VAR is geen vriend van Dick Advocaat. En dan druk ik me nog licht uit", vult Dick Advocaat aan voor de camera van FOX Sports . De oefenmeester wist op dat moment nog niet dat videoscheidsrechter Makkelie vond dat de bal op de stip had gemoeten. "Het zijn elke keer cruciale momenten. En iedereen dan maar zeggen: 'De VAR is uitstekend'. We hebben alles gegeven en waren tactisch zeer sterk. Dan moet je het gewoon over de streep trekken. Die goals zijn weggevertjes op dit niveau."